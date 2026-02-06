Минский тракторный завод презентует преимущества трудоустройства на XXIII международной специализированной выставке «Образование и карьера», которая пройдет с 12 по 15 февраля в Национальном выставочном центре «БелЭкспо». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила начальник отдела кадров ОАО «МТЗ» Ольга Комаровская.

«МТЗ участвует в форуме уже в третий раз. Специалисты кадровой службы завода проведут консультации по вопросам трудоустройства и карьерного роста на МТЗ, а также предоставят информацию об актуальных вакансиях. Особое внимание будет уделено возможностям заключения целевых договоров на обучение», — рассказала Ольга Комаровская.

На выставке «Образование и карьера» в течение четырех дней будет представлена насыщенная образовательная программа. Посетители смогут принять участие в более чем 30 мастер-классах, включая занятия по цифровым технологиям, креативному мышлению, профориентации и многому другому.