ТУРЧИН ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДХОДОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ ТАРИФОВ НА ЖКУ С 1 МАРТА ВМЕСТО 1 ЯНВАРЯ

11:58 06.02.2026 Премьер-министр Беларуси Александр Турчин поручил ответственным госорганам обеспечить реализацию одобренных Главой государства подходов по повышению в 2026 году тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с 1 марта вместо 1 января. Для этого будет принято постановление Правительства и необходимые решения исполкомов. Как сообщает пресс-служба Правительства, такая мера направлена на защиту интересов граждан и позволит нивелировать увеличение платежей за отопление в сложившихся погодных условиях.