В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли состоялась рабочая встреча в формате круглого стола по теме «Проблемы работы такси в период январских снегопадов» под руководством замминистра Олега Дикуна с участием генерального директора УП «Агентство «Минск-Новости» Андрея Кривошеева, представителей диспетчеров такси г. Минска (ООО «БелГо Корп», УП «А1», ООО «КОРИС-ГУАРД», ООО «АвтоЮрлайн»), перевозчиков (ООО «Хаукастер», ООО «ТАДЕ плюс»), клуба таксистов, Минтранса и Транспортной инспекции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе рабочей встречи обсуждены проблемы, с которыми столкнулись субъекты хозяйствования разных уровней сферы перевозок пассажиров автомобилями-такси, а также как это отразилось на ценах на перевозки и потребительском опыте использования данных услуг в период мощного циклона «Улли».

Участники совещания обсудили последствия циклона в сфере такси: сокращение количества работающих на линии автомобилей-такси до 60%; увеличение времени подачи автомобиля до 2,5 раз; сокращение количества совершенных поездок до 70%; рост стоимости поездок от 1,5 до 3-х раз.

По итогам встречи, в том числе для минимизации негативных последствий для населения, МАРТ было предложено заключить соглашения между министерством и диспетчерами такси о социально ответственном поведении диспетчеров такси в периоды повышенного спроса на услуги такси, обусловленного экстремально сложными погодными условиями, проведением в стране значимых международных мероприятий, информационном взаимодействии, реализации социальных проектов и др.