МИНЭКОНОМИКИ 7 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

10:28 06.02.2026 Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Щербин Павел Григорьевич 7 февраля 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Евразийский экономический союз». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.