КАРАНКЕВИЧ: БЕЛАРУСЬ И ТАТАРСТАН МОГУТ ВЫЙТИ НА ТОВАРООБОРОТ $1,5-2 МЛРД. В ГОД


10:10 06.02.2026

Беларусь и Татарстан могут выйти на товарооборот 1,5-2 млрд. долларов в год. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на 12-м заседании рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Республики Татарстан Российской Федерации, сообщает пресс-служба Правительства.

«Хотел бы отметить сохраняющуюся заинтересованность и динамику в развитии проектов по различным направлениям деятельности между Республикой Беларусь и Республикой Татарстан. Уверен, в наших силах выйти на товарооборот 1,5-2 млрд. долларов в год. Именно такие задачи ставились в входе встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Татарстана Рустама Минниханова в 2023 году», - заявил вице-премьер.

По его словам, проводится активная работа по развитию сотрудничества, поддерживается высокая частота и уровень двусторонних контактов. Так, в мае 2025 года белорусская делегация во главе с премьер-министром Александром Турчиным посетила с визитом Татарстан. Подписан и реализуется протокол договоренностей по итогам встречи. Этим документом охвачены основные направления двустороннего взаимодействия в таких сферах, как промышленность, нефтехимия, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, образование.

В сентябре 2025 года делегация Татарстана посетила Минск и приняла участие в мероприятиях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". "Рад был возможности встретиться и обсудить на полях этого форума вопросы нашего взаимовыгодного сотрудничества. Очень важно, чтобы достигнутые договоренности переходили в практическую плоскость реализации", - заключил Виктор Каранкевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2026
валюта курс
EUR 3.3713
USD 2.8616
RUB 3.7424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3733 -0.025
USD 2.8616 -0.0171
RUB 3.7424 +0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3805 3.3900
USD 2.8660 2.8740
RUB 3.7300 3.7345
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1820
EUR/RUB 90.5600 90.8000
USD/RUB 76.7600 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
