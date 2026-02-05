Беларусь и Татарстан могут выйти на товарооборот 1,5-2 млрд. долларов в год. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на 12-м заседании рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Республики Татарстан Российской Федерации, сообщает пресс-служба Правительства.

«Хотел бы отметить сохраняющуюся заинтересованность и динамику в развитии проектов по различным направлениям деятельности между Республикой Беларусь и Республикой Татарстан. Уверен, в наших силах выйти на товарооборот 1,5-2 млрд. долларов в год. Именно такие задачи ставились в входе встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Татарстана Рустама Минниханова в 2023 году», - заявил вице-премьер.

По его словам, проводится активная работа по развитию сотрудничества, поддерживается высокая частота и уровень двусторонних контактов. Так, в мае 2025 года белорусская делегация во главе с премьер-министром Александром Турчиным посетила с визитом Татарстан. Подписан и реализуется протокол договоренностей по итогам встречи. Этим документом охвачены основные направления двустороннего взаимодействия в таких сферах, как промышленность, нефтехимия, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, образование.

В сентябре 2025 года делегация Татарстана посетила Минск и приняла участие в мероприятиях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". "Рад был возможности встретиться и обсудить на полях этого форума вопросы нашего взаимовыгодного сотрудничества. Очень важно, чтобы достигнутые договоренности переходили в практическую плоскость реализации", - заключил Виктор Каранкевич.