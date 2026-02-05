ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ ПРИ СНИЖЕНИИ ОБЩЕГО ЧИСЛА СДЕЛОК В 2025 ГОДУ


09:49 06.02.2026

Прошедший год на рынке недвижимости крупнейших региональных городов страны ознаменовался снижением покупательской активности на фоне повсеместного роста цен.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, за 2025 год в областных центрах было совершено 12,3 тыс. сделок, что на 10% ниже показателей предыдущего периода. Отрицательная динамика коснулась почти всех городов, за исключением Витебска, где интенсивность спроса осталась практически на прежнем уровне.

Несмотря на охлаждение спроса, финансовые показатели сектора остаются существенными: общая сумма покупок в регионах достигла $548 млн. Лидером по объему инвестиций стал Гродно ($155 млн), на втором месте расположился Брест ($120млн), а замыкает список Могилев с показателем в $77 млн.

Стоит отметить, что совокупный объем региональных сделок в 2,5 раза уступает обороту столичного рынка.

Ценовая конъюнктура в течение года демонстрировала уверенный рост во всех областных центрах. Наиболее доступным городом для покупки жилья признан Витебск со средней стоимостью 880 $/м². Статус самого дорогого областного центра сохранил Брест, где квадрат на вторичном рынке оценивается в 1150$/м². При этом именно Брест показал минимальный годовой прирост цен (+16%), в то время как Гродно стал абсолютным лидером по темпам удорожания, прибавив сразу 28% и достигнув отметки в 1020 $/м². В Гомеле, Могилеве и Витебске рост составил от 22% до 25%.

Потребительские предпочтения распределились неравномерно: если в Гомеле и Гродно фаворитами покупателей стали двухкомнатные квартиры, то в Бресте, Витебске и Могилеве спрос поровну разделился между «однушками» и «двушками».

На фоне этих тенденций четвертый квартал отметился рядом знаковых сделок. Так, в Бресте на ул. 17 сентября была продана просторная квартира площадью 151,6 м² за 184,3 тыс. долларов. Однако настоящий рекорд был зафиксирован в Гродно: на ул. Дзержинского квартира площадью 53,2 м² в доме 2020 года постройки продана по рекордной по цене 3000 $/м².
