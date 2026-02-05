Экономика РБ

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБВИНЯЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ С ВЫПЛАТАМИ

09:13 06.02.2026 Злоупотребления в деятельности должностного лица выявлены Комитетом госконтроля Гродненской области и правоохранительными органами региона в ходе совместных контрольных мероприятий. Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что руководитель общественной организации в течение нескольких лет предоставляла в бухгалтерию документы на возмещение ей командировочных расходов, в то время как фактически в командировки не выезжала. Также выявлены факты незаконного перечисления руководителю заработной платы сверх начисленных сумм по штатному расписанию. Общая сумма незаконно полученного обогащения, в т.ч. за счет выплат командировочных, составила 18 тыс. рублей. В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело.