|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБВИНЯЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ С ВЫПЛАТАМИ
09:13 06.02.2026
Злоупотребления в деятельности должностного лица выявлены Комитетом госконтроля Гродненской области и правоохранительными органами региона в ходе совместных контрольных мероприятий.
Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что руководитель общественной организации в течение нескольких лет предоставляла в бухгалтерию документы на возмещение ей командировочных расходов, в то время как фактически в командировки не выезжала.
Также выявлены факты незаконного перечисления руководителю заработной платы сверх начисленных сумм по штатному расписанию.
Общая сумма незаконно полученного обогащения, в т.ч. за счет выплат командировочных, составила 18 тыс. рублей.
В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2026
Курсы в банках
на 06.02.2026
Конвертация в банках
на 06.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте