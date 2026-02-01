|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОШЛО ПО ВИДЕОСВЯЗИ
16:09 05.02.2026
Договор купли-продажи квартиры в Витебске 5 февраля 2026 года был оформлен онлайн - продавец находился в Витебске, покупатель в Минске.
Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, документ подписали на планшете, а регистраторы подтвердили его электронными подписями.
Новая процедура стала возможной благодаря изменениям в законодательстве и внедрению цифровых сервисов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2026
Курсы в банках
на 05.02.2026
Конвертация в банках
на 05.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте