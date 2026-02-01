Экономика РБ

ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОШЛО ПО ВИДЕОСВЯЗИ

16:09 05.02.2026 Договор купли-продажи квартиры в Витебске 5 февраля 2026 года был оформлен онлайн - продавец находился в Витебске, покупатель в Минске. Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, документ подписали на планшете, а регистраторы подтвердили его электронными подписями. Новая процедура стала возможной благодаря изменениям в законодательстве и внедрению цифровых сервисов.