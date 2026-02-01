ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ БРЕСТСКОЙ ТАМОЖНИ ПОПОЛНИТ УНИКАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ИДК НА БАЗЕ ШАССИ МАЗ


15:27 05.02.2026

В скором времени на Брестской таможне будет введен в эксплуатацию новый мобильный инспекционно-досмотровый комплекс на базе шасси МАЗ-63122J. ИДК предназначен для досмотра грузов и транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе Минского автозавода, в мобильном ИДК будет применяться новейшая технология визуализации посредством попеременной генерации импульсов низкоэнергетического и высокоэнергетического излучения, что позволит распознавать группы веществ (органические, неорганические и металлы) для повышения эффективности анализа изображений. Специалисты также отмечают удобный интерфейс, комфортную рабочую среду, высокую безопасность эксплуатации и полную радиационную безопасность ИДК.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2026
валюта курс
EUR 3.3713
USD 2.8616
RUB 3.7424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3733 -0.025
USD 2.8616 -0.0171
RUB 3.7424 +0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3720 3.3800
USD 2.8550 2.8630
RUB 3.7350 3.7395
подробнее

Конвертация в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1775 1.1815
EUR/RUB 90.1500 90.4900
USD/RUB 76.4100 76.5900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте