|05.02.2026
Экономика РБ
ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ БРЕСТСКОЙ ТАМОЖНИ ПОПОЛНИТ УНИКАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ИДК НА БАЗЕ ШАССИ МАЗ
15:27 05.02.2026
В скором времени на Брестской таможне будет введен в эксплуатацию новый мобильный инспекционно-досмотровый комплекс на базе шасси МАЗ-63122J. ИДК предназначен для досмотра грузов и транспортных средств.
Как сообщили в пресс-службе Минского автозавода, в мобильном ИДК будет применяться новейшая технология визуализации посредством попеременной генерации импульсов низкоэнергетического и высокоэнергетического излучения, что позволит распознавать группы веществ (органические, неорганические и металлы) для повышения эффективности анализа изображений. Специалисты также отмечают удобный интерфейс, комфортную рабочую среду, высокую безопасность эксплуатации и полную радиационную безопасность ИДК.
