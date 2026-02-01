В скором времени на Брестской таможне будет введен в эксплуатацию новый мобильный инспекционно-досмотровый комплекс на базе шасси МАЗ-63122J. ИДК предназначен для досмотра грузов и транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе Минского автозавода, в мобильном ИДК будет применяться новейшая технология визуализации посредством попеременной генерации импульсов низкоэнергетического и высокоэнергетического излучения, что позволит распознавать группы веществ (органические, неорганические и металлы) для повышения эффективности анализа изображений. Специалисты также отмечают удобный интерфейс, комфортную рабочую среду, высокую безопасность эксплуатации и полную радиационную безопасность ИДК.