В Новой Боровой представили дом в Авиа-квартале. Подъезды и двор будут оформлены в лунной тематике, а в некоторых квартирах разместят два санузла. Застройщик «А-100 Девелопмент» уже запустил продажи со стоимостью «квадрата» от 1645 долларов по курсу.

Как сообщает пресс-служба застройщика, авиа-квартал вдохновлен духом полета, где простор, свет и природа становятся частью повседневной жизни. Новый дом строится в группе «Лунный свет», что найдет отражение в дизайне подъездов и благоустройстве дворовой территории. Фасады являются логичным продолжением концепции «Мечты о полете», которые с каждой последующие группой становятся всё масштабнее и в строящемся доме отражают черты, связанные с воздушными шарами.

Цветовое решение фасадов построено на сочетании монохромных, спокойных фоновых оттенков и ярких акцентных цветов. Основная гамма – голубой, графитовый, светло-серый – отсылает к состояниям неба, создает ощущение воздушности. На этом фоне выделяются элементы желтых и золотистых тонов, как свечение и отражение солнца в луне. Концепции «Лунный свет» посвящена и дворовая территория.

Дом будет построен у лесного массива. В нем будет четыре подъезда с переменной этажностью — от 6 до 8 этажей. Он рассчитан на 117 квартир площадью от 26,73 до 79,76 кв. м. В продажу поступили студии и квартиры с европланировками — с двумя, тремя и четырьмя комнатами. Более просторные — с двумя санузлами. На первом этаже будут интересные варианты — с террасами со стороны двора. Все квартиры в доме будут без отделки.

Стоимость «квадрата» от 1645 долларов в перерасчете. Самая недорогая квартира обойдется в 66 932 доллара в эквиваленте. Покупателям доступны рассрочка от застройщика и партнерские кредиты по сниженным ставкам.

Дом очень удачно расположен: рядом с ним находятся сквер, общественные пространства и зоны отдыха, спортивная площадка, павильон с кофейней и общественная детская площадка в виде огромного пропеллера. В шаговой доступности будет размещен магазин, детский садик и школа.

Сам двор будет выполнен в концепции «лунной радуги» — атмосферного явления, которое возникает во влажную погоду при полной Луне. На площадке между домами установят небольшой навес и детскую зону в «кратерах». Кроме того, здесь появится велобокс, мини-огороды и зона общения с соседями. Двор по традиции закроют для автомобилей.

Интерьеры подъездов продолжают архитектурную концепцию дома. Пространства наполнят естественным светом, а вечером в подъезде будут загораться круглые светильники, напоминающие лунный диск, которые мягко подсвечивают декоративную штукатурку с плавным округлым паттерном. В отделке используются светлые тона, рисунок штукатурки, закругленные формы в мебели и акцентные детали ненавязчиво отсылают к общей концепции дома. В подъездах предусмотрены чат-доски, полки для буккроссинга, встроенные почтовые ящики и зеркала.

Все подъезды в доме — с безбарьерной средой: один вход будет выполнен с уровня тротуара, второй оборудуют пандусами внутри здания. В каждом подъезде установят проходной лифт. Для молодых семей с детьми оборудуют колясочные с доступом по чип-ключу, будут и лапомойки на первом этаже.

«В новом доме будет раскрыто наше видение «Лунного света» — спокойного и уютного пространства, в котором приятно находиться в любое время суток. В архитектуре, интерьерах и дворе много деталей, вдохновленных Луной и небом. Они создают особую творческую атмосферу для взрослых и детей. При этом дом примыкает к зонам отдыха с прогулочными дорожками, поэтому здесь будет легко почувствовать связь с природой и ритмом района», — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Рядом с домом возведут новый наземный паркинг 14.16 на 135 мест, который, как и остальные паркинги Новой Боровой, станет украшением квартала и визитной карточкой на въезде со стороны Авиа-квартала. Он будет двухуровневым — с подъемом по рампе. Часть мест оборудуют зарядками для электромобилей. На первом этаже будут коммерческие помещения.

Новый дом сдадут в первом квартале 2027 года.