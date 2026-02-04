|О компании
|05.02.2026
Экономика РБ
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ УДВОИЛА ДОХОДЫ ОТ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСИМУЩЕСТВОМ В 2025 ГОДУ
13:37 05.02.2026
По итогам 2025 года консолидированный бюджет Минской области получил 89,66 млн руб. неналоговых поступлений - это в 2 раза больше, чем в 2024-м, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.
Фундаментом такого роста стало резкое увеличение отчислений от реального сектора: львиную долю доходов (78,12 млн руб.) обеспечили дивиденды и часть прибыли госпредприятий, что на 208% больше, чем в 2024-м.
Параллельно с успехами производственной сферы стабильный вклад внес и сектор недвижимости. Доходы в этой категории выросли на 5,4%, составив 11,54 млн руб., из которых 6,1 млн руб. принесла продажа объектов, а 5,43 млн руб. — их сдача в аренду.
В 2026 году приоритетами задачами станут: оптимизация управления активами, сокращение неэффективного имущества и рост бюджетных поступлений от деятельности госсектора.
