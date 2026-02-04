ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В ПРИЛОЖЕНИИ ФСЗН ТЕПЕРЬ МОЖНО УДАЛЕННО ВСТАТЬ НА УЧЕТ И ПРОВЕРИТЬ ДОЛГИ ПО ВЗНОСАМ


12:40 05.02.2026

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси расширил функционал своего мобильного приложения.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, обновление направлено на цифровизацию взаимодействия с гражданами и упрощение контроля за исполнением страховых обязательств.

Одним из ключевых нововведений стала возможность оперативного получения информации о страховом статусе. Теперь пользователи могут в режиме реального времени просматривать историю своей предпринимательской (и иной) деятельности, а также мгновенно проверять наличие или отсутствие задолженности по страховым взносам перед бюджетом фонда.

Наряду с контролем задолженности, приложение упростило процедуру регистрации для лиц, желающих участвовать в системе государственного социального страхования на добровольной основе. Так, для самозанятых граждан и иных категорий плательщиков стала доступна функция удаленной постановки на учет. Данный сервис позволяет подать заявление в электронном виде, полностью исключая необходимость личного визита в территориальные органы Фонда.

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, пользователю достаточно перейти в раздел «Постановка (снятие) на учет для самостоятельной уплаты взносов» и выбрать пункт «Подать новое заявление». Процедура включает в себя заполнение реквизитов и прикрепление скан-копий необходимых документов, после чего запрос отправляется на рассмотрение специалистам ФСЗН.
