|05.02.2026
Экономика РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ СОСТАВИЛО ПОЧТИ $7 МЛРД
12:17 05.02.2026
В 2025 году внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 89,7651 млрд. долларов США. К уровню 2024 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 104,3%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 2,6% и составил $41,3951 млрд., импорт вырос на 5,8% до $48,370 млрд.
Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в 2025 году составило $6,975млрд.
