В 2025 году внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 89,7651 млрд. долларов США. К уровню 2024 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 104,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 2,6% и составил $41,3951 млрд., импорт вырос на 5,8% до $48,370 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в 2025 году составило $6,975млрд.