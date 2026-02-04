|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛОРУССКАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПОЛУЧИЛА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
11:02 05.02.2026
Белорусская вакцина получила международное признание: на крупнейшей сельскохозяйственной выставке «Agraria-2026» в Москве продукт предприятия «БелВитунифарм» удостоен звания победителя. На выставке презентовали передовые разработки в области ветеринарии, агрономии и животноводства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот препарат обеспечивает защиту от трех опасных заболеваний. Разработка велась в течение трех лет совместно с учеными Витебской академии ветеринарной медицины. Сегодня производство налажено в промышленном масштабе. Эффективность получила признание не только в Беларуси, но и в России. Российские ветеринары отмечают, что вакцина позволяет сформировать стойкий иммунитет у телят уже с первых дней жизни.
«Это вакцина «Ротакор-К». Она против рота- и коронавирусной инфекций, а также ряда возбудителей эшерихия (адгезивных антигенов). Вакцина применяется крупному рогатому скоту с целью формирования колострального иммунитета у телят. После выпойки молозива у них формируется стойкий колостральный иммунитет. Вакцина эффективная. Российская Федерация доверяет белорусским вакцинам, это отмечено по результатам конкурса», - отметил директор унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт БиоФарм» Александр Ляховский.
Белорусские производители предлагают широкую линейку вакцин. Благодаря продуманному антигенному составу, они защищают животных от множества вирусных и бактериальных инфекций. При этом важно помнить: чтобы достичь максимальной эффективности, необходимо строго соблюдать технологию содержания телят.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2026
Курсы в банках
на 05.02.2026
Конвертация в банках
на 05.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте