Экономика РБ


БЕЛОРУССКАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПОЛУЧИЛА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ


11:02 05.02.2026

Белорусская вакцина получила международное признание: на крупнейшей сельскохозяйственной выставке «Agraria-2026» в Москве продукт предприятия «БелВитунифарм» удостоен звания победителя. На выставке презентовали передовые разработки в области ветеринарии, агрономии и животноводства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот препарат обеспечивает защиту от трех опасных заболеваний. Разработка велась в течение трех лет совместно с учеными Витебской академии ветеринарной медицины. Сегодня производство налажено в промышленном масштабе. Эффективность получила признание не только в Беларуси, но и в России. Российские ветеринары отмечают, что вакцина позволяет сформировать стойкий иммунитет у телят уже с первых дней жизни.

«Это вакцина «Ротакор-К». Она против рота- и коронавирусной инфекций, а также ряда возбудителей эшерихия (адгезивных антигенов). Вакцина применяется крупному рогатому скоту с целью формирования колострального иммунитета у телят. После выпойки молозива у них формируется стойкий колостральный иммунитет. Вакцина эффективная. Российская Федерация доверяет белорусским вакцинам, это отмечено по результатам конкурса», - отметил директор унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт БиоФарм» Александр Ляховский.

Белорусские производители предлагают широкую линейку вакцин. Благодаря продуманному антигенному составу, они защищают животных от множества вирусных и бактериальных инфекций. При этом важно помнить: чтобы достичь максимальной эффективности, необходимо строго соблюдать технологию содержания телят.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2026
валюта курс
EUR 3.4009
USD 2.8787
RUB 3.7347
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3983 +0.0075
USD 2.8787 +0.0103
RUB 3.7347 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3720 3.3800
USD 2.8550 2.8630
RUB 3.7350 3.7395
подробнее

Конвертация в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1775 1.1815
EUR/RUB 90.1500 90.4900
USD/RUB 76.4100 76.5900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
