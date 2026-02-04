Фонд социальной защиты населения Беларуси восстановил пенсионные права почти 19,7 тыс. работникам в 2025 году, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Выплата зарплаты «в конвертах» — прямая угроза будущему работника: уменьшается страховой стаж, снижается будущая пенсия, теряются социальные гарантии. А ещё это недополученные средства в бюджет, которые должны идти на выплаты пенсий и пособий сегодня.

В 2025 году Фонд совместно с органами ДФР КГК, налоговыми и другими госструктурами провёл сотни профилактических и контрольных мероприятий.

Анализировались данные, поступающие из разных источников, что позволило выявлять случаи сокрытия реальных выплат работникам.

1 010 субъектов хозяйствования — где выявлены нарушения и доначислены взносы.

79,6 млн. рублей — сумма доначисленных обязательных страховых взносов на суммы выплат скрытой заработной платы.

19 650 работников — чьи пенсионные права восстановлены.

Если ваш работодатель платит часть зарплаты «в конверте» — вы рискуете остаться без полноценной пенсии, больничных и других социальных гарантий. Это невыгодно в долгосрочной перспективе ни работнику, ни государству.