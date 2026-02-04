ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ФСЗН ВОССТАНОВИЛ ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА ПОЧТИ 19,7 ТЫС. РАБОТНИКАМ В 2025 ГОДУ


10:08 05.02.2026

Фонд социальной защиты населения Беларуси восстановил пенсионные права почти 19,7 тыс. работникам в 2025 году, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Выплата зарплаты «в конвертах» — прямая угроза будущему работника: уменьшается страховой стаж, снижается будущая пенсия, теряются социальные гарантии. А ещё это недополученные средства в бюджет, которые должны идти на выплаты пенсий и пособий сегодня.

В 2025 году Фонд совместно с органами ДФР КГК, налоговыми и другими госструктурами провёл сотни профилактических и контрольных мероприятий.

Анализировались данные, поступающие из разных источников, что позволило выявлять случаи сокрытия реальных выплат работникам.

1 010 субъектов хозяйствования — где выявлены нарушения и доначислены взносы.

79,6 млн. рублей — сумма доначисленных обязательных страховых взносов на суммы выплат скрытой заработной платы.

19 650 работников — чьи пенсионные права восстановлены.

Если ваш работодатель платит часть зарплаты «в конверте» — вы рискуете остаться без полноценной пенсии, больничных и других социальных гарантий. Это невыгодно в долгосрочной перспективе ни работнику, ни государству.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2026
валюта курс
EUR 3.4009
USD 2.8787
RUB 3.7347
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3983 +0.0075
USD 2.8787 +0.0103
RUB 3.7347 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3920
USD 2.8600 2.8690
RUB 3.7300 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1850
EUR/RUB 90.6000 91.0001
USD/RUB 76.7000 76.8994
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
