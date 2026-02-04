|О компании
|05.02.2026
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ОТЛОЖИЛ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДО 1 МАРТА
09:47 05.02.2026
Александр Лукашенко принял решение о переносе срока повышения тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 1 января на 1 марта этого года. В целях недопущения значительного увеличения для граждан финансовой нагрузки по плате за ЖКУ, сообщает пресс-служба президента.
С соответствующим предложением к Главе государства обратилось Правительство, и президент его поддержал.
Рост тарифов на ЖКУ предусматривался указом от 23 января 2026 года № 33. Нынешним решением президента это плановое изменение перенесено на более поздний срок.
В результате сложившихся погодных условий и устойчиво низкой температуры наружного воздуха в январе этого года на отопление израсходовано, по предварительным расчетам, на 45% больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025-го. Это прогнозируемо должно привести к росту платежей населения за отопление.
Решение принято исходя из подходов по недопущению дополнительной нагрузки для граждан при оплате за ЖКУ.
