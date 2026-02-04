ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ОТЛОЖИЛ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДО 1 МАРТА


09:47 05.02.2026

Александр Лукашенко принял решение о переносе срока повышения тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 1 января на 1 марта этого года. В целях недопущения значительного увеличения для граждан финансовой нагрузки по плате за ЖКУ, сообщает пресс-служба президента.

С соответствующим предложением к Главе государства обратилось Правительство, и президент его поддержал.

Рост тарифов на ЖКУ предусматривался указом от 23 января 2026 года № 33. Нынешним решением президента это плановое изменение перенесено на более поздний срок.

В результате сложившихся погодных условий и устойчиво низкой температуры наружного воздуха в январе этого года на отопление израсходовано, по предварительным расчетам, на 45% больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025-го. Это прогнозируемо должно привести к росту платежей населения за отопление.

Решение принято исходя из подходов по недопущению дополнительной нагрузки для граждан при оплате за ЖКУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2026
валюта курс
EUR 3.4009
USD 2.8787
RUB 3.7347
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3983 +0.0075
USD 2.8787 +0.0103
RUB 3.7347 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3920
USD 2.8600 2.8690
RUB 3.7300 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1850
EUR/RUB 90.6000 91.0001
USD/RUB 76.7000 76.8994
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте