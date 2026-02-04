|О компании
|05.02.2026
Экономика РБ
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЯТ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА «ПРОДЭКСПО-2026» В МОСКВЕ
09:39 05.02.2026
С 9 по 12 февраля Москва станет главной площадкой для диалога лидеров продовольственной индустрии. На крупнейшей международной выставке «ПРОДЭКСПО – 2026» Беларусь развернет масштабную экспозицию, демонстрирующую достижения национального агропромышленного комплекса.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, более 30 ведущих перерабатывающих предприятий республики — от молочных и мясных гигантов до хлебопекарных объединений — представят продукцию во всех региональных разрезах. Крупнейшие холдинги АПК выступят как в рамках национального стенда, так и с индивидуальными экспозициями, презентуя рынку свои последние новинки и флагманские товары.
Для белорусских производителей участие в форуме такого масштаба (свыше 2 тысяч участников из 37 стран) — это не только имиджевая площадка, но и «окно возможностей» для расширения географии поставок. В программе визита — активный нетворкинг, деловые переговоры и подписание новых экспортных контрактов. Посетителей ждут дегустации легендарных белорусских продуктов, мастер-классы и участие наших экспертов в профильных семинарах и круглых столах.
«ПРОДЭКСПО» традиционно задает вектор развития отрасли на год вперед, и активное присутствие Беларуси подтверждает статус страны как одного из ключевых гарантов продовольственной безопасности в регионе.
Подробную программу мероприятий и схему расположения белорусских стендов можно найти на официальном сайте выставки.
