|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БОЛЕЕ 100 ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВОВЛЕЧЕНЫ В ХОЗОБОРОТ В 2025 ГОДУ В БЕЛАРУСИ
09:14 05.02.2026
В Беларуси в 2025 году в хозяйственный оборот вовлечено 103 объекта коммунальной собственности. Это значит - меньше простаивающих площадей и больше возможностей для предпринимателей.
Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, 64 объекта проданы, включая 21 - через аукционы за одну базовую величину. 7 объектов переданы безвозмездно, включая три - в частную собственность, что позволило запустить хозяйственную деятельность без дополнительных бюджетных расходов. На площадях 32 объектов появились новые арендаторы.
В 2026 году планируется: реализовать 96 объектов, вовлечь в оборот через аренду ещё 17, снести 104, содержание которых признано экономически нецелесообразным.
При наличии инвестиционного интереса решения о сносе могут быть пересмотрены. Инвесторам доступны разные формы вовлечения - покупка, аренда или передача в частную собственность.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2026
Курсы в банках
на 05.02.2026
Конвертация в банках
на 05.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте