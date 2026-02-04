В Беларуси в 2025 году в хозяйственный оборот вовлечено 103 объекта коммунальной собственности. Это значит - меньше простаивающих площадей и больше возможностей для предпринимателей.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, 64 объекта проданы, включая 21 - через аукционы за одну базовую величину. 7 объектов переданы безвозмездно, включая три - в частную собственность, что позволило запустить хозяйственную деятельность без дополнительных бюджетных расходов. На площадях 32 объектов появились новые арендаторы.

В 2026 году планируется: реализовать 96 объектов, вовлечь в оборот через аренду ещё 17, снести 104, содержание которых признано экономически нецелесообразным.

При наличии инвестиционного интереса решения о сносе могут быть пересмотрены. Инвесторам доступны разные формы вовлечения - покупка, аренда или передача в частную собственность.