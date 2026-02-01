ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АССОРТИМЕНТ БЕЛОРУССКОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБУВИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОПОЛНИТСЯ 16 НОВЫМИ МОДЕЛЯМИ


16:33 04.02.2026

Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр (системы Минтруда и соцзащиты) провел расширенный художественный совет, на котором совместно с представителями торговых сетей были рассмотрены и утверждены новые модели детской и подростковой обуви торговой марки IDZI для запуска в производство в текущем году.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, в результате были отобраны перспективные разработки, формирующие полный сезонный ассортимент: обувь для весенне-летнего периода, школьные модели, а также осенние и зимние коллекции для мальчиков и девочек.

Детская ортопедическая обувь марки IDZI – комфортная и корректирующая, предназначенная для профилактики и лечения нарушений опорно-двигательного аппарата.

Предприятие последовательно реализует стратегию по расширению линейки качественной, физиологически правильной детской обуви, изготавливаемой из натуральных материалов.

Важное преимущество — свои врачи — травматологи-ортопеды, которые работают в тесном симбиозе с технологами и модельерами.

В настоящее время на рынке представлено порядка 50 моделей бренда.

До конца 2026 года ассортимент будет дополнен 16 новыми образцами.

Параллельно ведется работа по расширению географии продаж. Обувь IDZI уже сегодня реализуется в 34 торговых объектах по всей республике.

Для повышения ее доступности предприятие ведет переговоры о поставках в крупную розничную сеть «Детмир».

Значительное внимание уделяется и продвижению продукции на внешние рынки. В феврале 2026 года РУП БПОВЦ планирует представить свои коллекции на международной выставке «CJF-Детская мода-2026» в Москве с целью установления новых экспортных контактов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2026
валюта курс
EUR 3.4009
USD 2.8787
RUB 3.7347
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3983 +0.0075
USD 2.8787 +0.0103
RUB 3.7347 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4010 3.4000
USD 2.8735 2.8790
RUB 3.7290 3.7325
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1815 1.1850
EUR/RUB 91.2000 91.2500
USD/RUB 77.1000 77.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте