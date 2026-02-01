Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр (системы Минтруда и соцзащиты) провел расширенный художественный совет, на котором совместно с представителями торговых сетей были рассмотрены и утверждены новые модели детской и подростковой обуви торговой марки IDZI для запуска в производство в текущем году.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, в результате были отобраны перспективные разработки, формирующие полный сезонный ассортимент: обувь для весенне-летнего периода, школьные модели, а также осенние и зимние коллекции для мальчиков и девочек.

Детская ортопедическая обувь марки IDZI – комфортная и корректирующая, предназначенная для профилактики и лечения нарушений опорно-двигательного аппарата.

Предприятие последовательно реализует стратегию по расширению линейки качественной, физиологически правильной детской обуви, изготавливаемой из натуральных материалов.

Важное преимущество — свои врачи — травматологи-ортопеды, которые работают в тесном симбиозе с технологами и модельерами.

В настоящее время на рынке представлено порядка 50 моделей бренда.

До конца 2026 года ассортимент будет дополнен 16 новыми образцами.

Параллельно ведется работа по расширению географии продаж. Обувь IDZI уже сегодня реализуется в 34 торговых объектах по всей республике.

Для повышения ее доступности предприятие ведет переговоры о поставках в крупную розничную сеть «Детмир».

Значительное внимание уделяется и продвижению продукции на внешние рынки. В феврале 2026 года РУП БПОВЦ планирует представить свои коллекции на международной выставке «CJF-Детская мода-2026» в Москве с целью установления новых экспортных контактов.