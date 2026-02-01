Таможенники установили три факта нарушения законодательства при транспортировке в Россию в общей сложности 50 тонн груш и корма для животных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в первом случае гомельские таможенники остановили в Добрушском районе два белорусских грузовика, в которых без необходимых товаросопроводительных документов, в том числе сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, перемещали 40 тонн груш. Общая стоимость незаконно вывозимых фруктов составила порядка 270 тыс. бел. рублей.

Во втором случае, также без каких-либо документов в грузовике белорусского перевозчика в Россию следовало более 7,5 тонн корма для животных на сумму свыше 107 тыс. бел. рублей. Это установили сотрудники Могилевской таможни при проведении специальных мероприятий.

В отношении перевозчиков начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Согласно санкции статьи нарушителям придется заплатить штраф - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения