ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ БЕЛАРУСИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ 50 ТОНН ГРУШ И КОРМОВ В РОССИЮ


15:51 04.02.2026

Таможенники установили три факта нарушения законодательства при транспортировке в Россию в общей сложности 50 тонн груш и корма для животных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в первом случае гомельские таможенники остановили в Добрушском районе два белорусских грузовика, в которых без необходимых товаросопроводительных документов, в том числе сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, перемещали 40 тонн груш. Общая стоимость незаконно вывозимых фруктов составила порядка 270 тыс. бел. рублей.

Во втором случае, также без каких-либо документов в грузовике белорусского перевозчика в Россию следовало более 7,5 тонн корма для животных на сумму свыше 107 тыс. бел. рублей. Это установили сотрудники Могилевской таможни при проведении специальных мероприятий.

В отношении перевозчиков начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Согласно санкции статьи нарушителям придется заплатить штраф - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2026
валюта курс
EUR 3.4009
USD 2.8787
RUB 3.7347
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3983 +0.0075
USD 2.8787 +0.0103
RUB 3.7347 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4010 3.4000
USD 2.8735 2.8790
RUB 3.7290 3.7325
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1815 1.1850
EUR/RUB 91.2000 91.2500
USD/RUB 77.1000 77.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте