МИНСЕЛЬХОЗПРОД ОПРЕДЕЛИЛ РАЗМЕР НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ, ЗАКУПАЕМУЮ У НАСЕЛЕНИЯ, В 2026 ГОДУ


15:18 04.02.2026

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 27 января 2026 г. № 8 установлены надбавки к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2026 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, размер надбавок (в белорусских рублях) за 1 кг продукции составит:

0,11 – молоко сырое коровье базисной жирности, поставляемое организациям, осуществляющим переработку продукции сельского хозяйства для производства молочных продуктов;

1,10 – молодняк крупного рогатого скота живым весом до 100 килограммов, закупаемый организациями для выращивания;

0,60 – крупный рогатый скот живым весом, закупаемый организациями, осуществляющими переработку мяса.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2026 г.
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2026
валюта курс
EUR 3.4009
USD 2.8787
RUB 3.7347
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3983 +0.0075
USD 2.8787 +0.0103
RUB 3.7347 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4010 3.4000
USD 2.8735 2.8790
RUB 3.7290 3.7325
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1815 1.1850
EUR/RUB 91.2000 91.2500
USD/RUB 77.1000 77.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
