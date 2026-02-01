Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 27 января 2026 г. № 8 установлены надбавки к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2026 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, размер надбавок (в белорусских рублях) за 1 кг продукции составит:

0,11 – молоко сырое коровье базисной жирности, поставляемое организациям, осуществляющим переработку продукции сельского хозяйства для производства молочных продуктов;

1,10 – молодняк крупного рогатого скота живым весом до 100 килограммов, закупаемый организациями для выращивания;

0,60 – крупный рогатый скот живым весом, закупаемый организациями, осуществляющими переработку мяса.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2026 г.