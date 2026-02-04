В связи с увеличением выпуска энергонасыщенных тракторов BELARUS Минский тракторный завод объявляет набор новых сотрудников в цехи механосборочного производства. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник управления кадров МТЗ Игорь Воробей.

«Мы приглашаем на работу слесарей механосборочных работ, шлифовщиков, водителей-испытателей. Уровень заработной платы для этих позиций составляет от 3 до 4 тыс. рублей. Кроме того, новым сотрудникам механосборочных цехов по указанным профессиям с 3-м разрядом и выше при трудоустройстве выплачивается приветственный бонус в размере 2,25 тыс. рублей. Также на предприятии открыты вакансии мастеров производственных участков с зарплатой от 2 до 3 тыс. рублей», — рассказал Игорь Воробей.

По вопросам трудоустройства соискатели могут обращаться в будние дни с 8.30 до 14.00 в отдел кадров МТЗ (каб. 303 и 309) по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29. Справки по телефонам: + 375 (17) 246-63-31, +375 (17) 246-63-37. При себе необходимо иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а также трудовую книжку и документ об образовании.