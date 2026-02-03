|О компании
|04.02.2026
|
|
Экономика РБ
БОЛЕЕ 930 БЕЗРАБОТНЫХ В БЕЛАРУСИ СТАЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ В 2025 ГОДУ
11:54 04.02.2026
Государственная программа поддержки самозанятости показала уверенный рост в прошлом году.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, в 2025 году субсидии на открытие собственного дела получили 935 безработных на общую сумму 5,2 млн рублей. Это на 104 человека больше, чем годом ранее.
Почти все получатели (82%) прошли предварительное обучение основам предпринимательства.
Почти половина новых бизнесов запущена женщинами. Они открывают салоны красоты, швейные мастерские и агроусадьбы.
Почти каждый четвертый новый предприниматель (23%) — житель сельской местности.
Наиболее популярными направлениями для старта бизнеса стали: оказание различных услуг (ремонт, логистика, такси, красота) и розничная торговля.
Наибольшее количество субсидий было выдано в регионах: лидерами стали Минская, Гомельская и Могилевская области.
Условия получения поддержки:
1. Нужно быть официально зарегистрированным в качестве безработного. Этот статус присваивается при обращении в государственную службу занятости.
2. Для регистрации необходимо предъявить ряд документов, включая: удостоверение личности (паспорт), трудовую книжку, документы об образовании и др.
Размеры субсидий можно узнать здесь.
|
|
