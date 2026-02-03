ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БОЛЕЕ 930 БЕЗРАБОТНЫХ В БЕЛАРУСИ СТАЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ В 2025 ГОДУ


11:54 04.02.2026

Государственная программа поддержки самозанятости показала уверенный рост в прошлом году.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, в 2025 году субсидии на открытие собственного дела получили 935 безработных на общую сумму 5,2 млн рублей. Это на 104 человека больше, чем годом ранее.

Почти все получатели (82%) прошли предварительное обучение основам предпринимательства.

Почти половина новых бизнесов запущена женщинами. Они открывают салоны красоты, швейные мастерские и агроусадьбы.

Почти каждый четвертый новый предприниматель (23%) — житель сельской местности.

Наиболее популярными направлениями для старта бизнеса стали: оказание различных услуг (ремонт, логистика, такси, красота) и розничная торговля.

Наибольшее количество субсидий было выдано в регионах: лидерами стали Минская, Гомельская и Могилевская области.

Условия получения поддержки:

1. Нужно быть официально зарегистрированным в качестве безработного. Этот статус присваивается при обращении в государственную службу занятости.

2. Для регистрации необходимо предъявить ряд документов, включая: удостоверение личности (паспорт), трудовую книжку, документы об образовании и др.

Размеры субсидий можно узнать здесь.
