|04.02.2026
Экономика РБ
КГК ВЫЯВИЛ ПРИПИСКИ И СОКРЫТИЕ ПАДЕЖА СКОТА В ДВУХ ХОЗЯЙСТВАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
11:10 04.02.2026
В отношении должностных лиц двух сельхозорганизаций Могилевской области возбуждены уголовные дела по фактам преднамеренного искажения государственной статистической отчетности. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Приписки в статотчетности выявлены в ходе совместной проверки хозяйств, проведенной специалистами Кричевского межрайонного комитета госконтроля и органов финансовых расследований.
Так, в сельхозорганизации Костюковичского района было установлено, что заведующая молочно-товарным комплексом не отразила в своем отчете падеж 11 голов молодняка крупного рогатого скота. При этом на момент проверки 4 головы уже были ею «восстановлены» за счет родившихся телят.
В другом случае руководитель сельхозорганизации Кричевского района приписал в отчетности площадь посеянной озимой пшеницы, увеличив на бумаге результаты проделанной работы более чем на 170 га.
В отношении должностных лиц сельхозпредприятий возбуждены уголовные дела.
