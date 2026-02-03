В отношении должностных лиц двух сельхозорганизаций Могилевской области возбуждены уголовные дела по фактам преднамеренного искажения государственной статистической отчетности. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Приписки в статотчетности выявлены в ходе совместной проверки хозяйств, проведенной специалистами Кричевского межрайонного комитета госконтроля и органов финансовых расследований.

Так, в сельхозорганизации Костюковичского района было установлено, что заведующая молочно-товарным комплексом не отразила в своем отчете падеж 11 голов молодняка крупного рогатого скота. При этом на момент проверки 4 головы уже были ею «восстановлены» за счет родившихся телят.

В другом случае руководитель сельхозорганизации Кричевского района приписал в отчетности площадь посеянной озимой пшеницы, увеличив на бумаге результаты проделанной работы более чем на 170 га.

В отношении должностных лиц сельхозпредприятий возбуждены уголовные дела.