Экономика РБ


ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ» ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ


10:59 04.02.2026

Решением Минского областного исполнительного комитета от 28 января 2026 г. № 77 установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 39,359 (в настоящее время – 40,875).

Как сообщает Национальный правовой портал, этот индекс ежеквартально рассчитывается для использования чеков «Жилье» гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Справка Pravo.by. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:

уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;

реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;

долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности в порядке наследования либо по решению суда

Решение Минского областного исполнительного комитета от 23 октября 2025 г. № 1172 «Об установлении индекса роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
