|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВИЛИ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
10:55 04.02.2026
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил конкурсный отбор инвестиционных и бизнес-проектов для субъектов малого (среднего) предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, реализация данных инициатив будет осуществляться посредством ключевых инструментов государственной финансовой поддержки, в числе которых: заем (предоставление денежных средств на возвратной и возмездной основе); лизинг имущества (предоставление активов на условиях финансовой аренды).
Государственная финансовая поддержка предоставляется:
1) на основании конкурсного отбора;
2) при реализации инвестиционных проектов, бизнес-проектов по следующим направлениям:
создание, развитие и расширение производства продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг);
организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;
производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение;
внедрение новых технологий.
3) в целях: возведения, реконструкции, модернизации, технической модернизации, ремонта капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, проведения ремонтно-реставрационных работ и монтажа всех видов оборудования, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, приобретения машин и оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, инструментов, приобретения комплектующих изделий, сырья, материалов, программного обеспечения (его обновления), товаров (работ, услуг) для собственного производства продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг).
4) при наличии обеспечения исполнения обязательств;
5) на условиях срочности и возвратности:
денежные средства на условиях займа – до 5 лет,
имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – от одного года до 5 лет;
6) плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере ставки рефинансирования (9,75% годовых), установленной Национальным банком Республики Беларусь;
7) в размерах:
- до 25 000 базовых величин при предоставлении денежных средств на условиях займа субъектам малого предпринимательства;
- до 25 000 базовых величин при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) субъектам малого предпринимательства;
- общая сумма финансовой поддержки одному субъекту малого предпринимательства не может превышать 25 000 базовых величин;
- до 50 000 базовых величин при предоставлении денежных средств на условиях займа субъектам среднего предпринимательства;
- до 25 000 базовых величин при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) субъектам среднего предпринимательства;
- общая сумма финансовой поддержки одному субъекту среднего предпринимательства не может превышать 50 000 базовых величин;
8) общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурсного отбора – 6 485 166 бел. руб. 59 коп.
9) в национальной валюте Республики Беларусь;
10) в безналичном порядке.
Срок приема заявок: с 03 февраля 2026 по 16 февраля 2026 года.
Почтовый адрес: ул. Серафимовича, 11, ком. 203, 220033, г. Минск.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
Курсы в банках
на 04.02.2026
Конвертация в банках
на 04.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте