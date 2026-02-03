ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВИЛИ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


10:55 04.02.2026

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил конкурсный отбор инвестиционных и бизнес-проектов для субъектов малого (среднего) предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, реализация данных инициатив будет осуществляться посредством ключевых инструментов государственной финансовой поддержки, в числе которых: заем (предоставление денежных средств на возвратной и возмездной основе); лизинг имущества (предоставление активов на условиях финансовой аренды).

Государственная финансовая поддержка предоставляется:

1) на основании конкурсного отбора;

2) при реализации инвестиционных проектов, бизнес-проектов по следующим направлениям:

создание, развитие и расширение производства продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг);

организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;

производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение;

внедрение новых технологий.

3) в целях: возведения, реконструкции, модернизации, технической модернизации, ремонта капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, проведения ремонтно-реставрационных работ и монтажа всех видов оборудования, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, приобретения машин и оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, инструментов, приобретения комплектующих изделий, сырья, материалов, программного обеспечения (его обновления), товаров (работ, услуг) для собственного производства продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг).

4) при наличии обеспечения исполнения обязательств;

5) на условиях срочности и возвратности:

денежные средства на условиях займа – до 5 лет,

имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – от одного года до 5 лет;

6) плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере ставки рефинансирования (9,75% годовых), установленной Национальным банком Республики Беларусь;

7) в размерах:

- до 25 000 базовых величин при предоставлении денежных средств на условиях займа субъектам малого предпринимательства;

- до 25 000 базовых величин при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) субъектам малого предпринимательства;

- общая сумма финансовой поддержки одному субъекту малого предпринимательства не может превышать 25 000 базовых величин;

- до 50 000 базовых величин при предоставлении денежных средств на условиях займа субъектам среднего предпринимательства;

- до 25 000 базовых величин при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) субъектам среднего предпринимательства;

- общая сумма финансовой поддержки одному субъекту среднего предпринимательства не может превышать 50 000 базовых величин;

8) общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурсного отбора – 6 485 166 бел. руб. 59 коп.

9) в национальной валюте Республики Беларусь;

10) в безналичном порядке.

Срок приема заявок: с 03 февраля 2026 по 16 февраля 2026 года.

Почтовый адрес: ул. Серафимовича, 11, ком. 203, 220033, г. Минск.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2026
валюта курс
EUR 3.3825
USD 2.8684
RUB 3.7370
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3908 -0
USD 2.8684 -0.0006
RUB 3.7370 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3910 3.3950
USD 2.8710 2.8830
RUB 3.7210 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1840
EUR/RUB 91.0000 91.3000
USD/RUB 77.0000 77.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте