Экономика РБ


МАРТ ОБНОВИЛ СПИСОК НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ В ЯНВАРЕ 2026 ГОДА


10:28 04.02.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси за январь 2026 года обновило список «недобросовестных» поставщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе антимонопольного ведомства, в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах госзакупок, включено 16 субъектов хозяйствования (ООО «ОВЕРТАЙМ», ООО «РУФЛЕГОСТРОЙ», ЧТУП «Лабораторная диагностика», ООО «ВиватПинск», ООО «ХолодТехноГрупп», ЧТУП «Стальной узор», ООО «КомплексРемСервис», ООО «Тэнэра», ООО «ДЕКОР-ПЛЮС», ЧСУП «РалТеп», ООО «СВМ-Пром», ООО «ДиФайв», ООО «ИАКМ-4», ООО «СИГ корпорэйшн», ООО «Навальница», ООО «АШСТРОЙ»).

Из них: 13 поставщиков по причине расторжения договора в связи с его неисполнением (ненадлежащим исполнением); 2 – за уклонение от заключения договора, 1 – за неинформированность заказчика (организатора) о своей аффилированности (неаффилированности) с другими участниками процедуры закупки.

В МАРТ обратили внимание, что нахождение в списке «недобросовестных» поставщиков исключает возможность принимать участие в процедурах госзакупок сроком на два года.
