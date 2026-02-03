|О компании
|04.02.2026
Экономика РБ
МАРТ ОБНОВИЛ СПИСОК НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ В ЯНВАРЕ 2026 ГОДА
10:28 04.02.2026
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси за январь 2026 года обновило список «недобросовестных» поставщиков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе антимонопольного ведомства, в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах госзакупок, включено 16 субъектов хозяйствования (ООО «ОВЕРТАЙМ», ООО «РУФЛЕГОСТРОЙ», ЧТУП «Лабораторная диагностика», ООО «ВиватПинск», ООО «ХолодТехноГрупп», ЧТУП «Стальной узор», ООО «КомплексРемСервис», ООО «Тэнэра», ООО «ДЕКОР-ПЛЮС», ЧСУП «РалТеп», ООО «СВМ-Пром», ООО «ДиФайв», ООО «ИАКМ-4», ООО «СИГ корпорэйшн», ООО «Навальница», ООО «АШСТРОЙ»).
Из них: 13 поставщиков по причине расторжения договора в связи с его неисполнением (ненадлежащим исполнением); 2 – за уклонение от заключения договора, 1 – за неинформированность заказчика (организатора) о своей аффилированности (неаффилированности) с другими участниками процедуры закупки.
В МАРТ обратили внимание, что нахождение в списке «недобросовестных» поставщиков исключает возможность принимать участие в процедурах госзакупок сроком на два года.
