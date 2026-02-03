ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ РЕКОРДНО ВЫРОСЛИ В ЯНВАРЕ ДО $15,7 МЛРД


10:02 04.02.2026

Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2026 года составили $15,7028 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В январе 2026 года золотовалютные резервы увеличились на $1,2798 млрд. после роста в декабре 2025 года на $526,2 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в январе увеличилась с $7,468 млрд. до $8,630 млрд. Активы в иностранной валюте за январь выросли на $100,6 млн. и на 1 февраля 2026 года составили $5,6413 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2026
валюта курс
EUR 3.3825
USD 2.8684
RUB 3.7370
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3908 -0
USD 2.8684 -0.0006
RUB 3.7370 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3910 3.3950
USD 2.8710 2.8830
RUB 3.7210 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1840
EUR/RUB 91.0000 91.3000
USD/RUB 77.0000 77.4000
подробнее
