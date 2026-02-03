Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2026 года составили $15,7028 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В январе 2026 года золотовалютные резервы увеличились на $1,2798 млрд. после роста в декабре 2025 года на $526,2 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в январе увеличилась с $7,468 млрд. до $8,630 млрд. Активы в иностранной валюте за январь выросли на $100,6 млн. и на 1 февраля 2026 года составили $5,6413 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.