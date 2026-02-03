|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ РЕКОРДНО ВЫРОСЛИ В ЯНВАРЕ ДО $15,7 МЛРД
10:02 04.02.2026
Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2026 года составили $15,7028 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В январе 2026 года золотовалютные резервы увеличились на $1,2798 млрд. после роста в декабре 2025 года на $526,2 млн.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в январе увеличилась с $7,468 млрд. до $8,630 млрд. Активы в иностранной валюте за январь выросли на $100,6 млн. и на 1 февраля 2026 года составили $5,6413 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
Курсы в банках
на 04.02.2026
Конвертация в банках
на 04.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте