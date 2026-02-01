ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО СКОРРЕКТИРОВАЛО ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ НА 2025-2030 ГОДЫ


17:25 03.02.2026

Правительство скорректировало Программу развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Корректировка Программы позволяет включить в нее обеспеченные финансированием проекты и мероприятия, эффект от которых будет заметен жителям Припятского Полесья к середине пятилетки.

Постановление предусматривает: приведение значений индикаторов и показателей выполнения задач в соответствие с официальной статистической информацией; корректировку отдельных индикаторов и показателей выполнения задач до 2030 года с учетом достигнутого уровня; детализацию целевых индикаторов развития районов Припятского Полесья и индикаторов восстановления и наращивания индустриального потенциала в 2026-2029 годах; уточнение наименования, объемов и источников финансирования отдельных инвестиционных проектов и мероприятий, а также их замена с учетом обоснованных предложений, поступивших от республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных Правительству Беларуси.

Текстовая часть Программы дополняется тезисом о расширении практики передачи (продажи) крестьянским (фермерским) хозяйствам низкопродуктивных земель, неиспользуемых объектов недвижимости или неэффективных сельхозорганизаций (под конкретные обязательства), а также разделом по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия.
