|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СКОРРЕКТИРОВАЛО ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ НА 2025-2030 ГОДЫ
17:25 03.02.2026
Правительство скорректировало Программу развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Корректировка Программы позволяет включить в нее обеспеченные финансированием проекты и мероприятия, эффект от которых будет заметен жителям Припятского Полесья к середине пятилетки.
Постановление предусматривает: приведение значений индикаторов и показателей выполнения задач в соответствие с официальной статистической информацией; корректировку отдельных индикаторов и показателей выполнения задач до 2030 года с учетом достигнутого уровня; детализацию целевых индикаторов развития районов Припятского Полесья и индикаторов восстановления и наращивания индустриального потенциала в 2026-2029 годах; уточнение наименования, объемов и источников финансирования отдельных инвестиционных проектов и мероприятий, а также их замена с учетом обоснованных предложений, поступивших от республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных Правительству Беларуси.
Текстовая часть Программы дополняется тезисом о расширении практики передачи (продажи) крестьянским (фермерским) хозяйствам низкопродуктивных земель, неиспользуемых объектов недвижимости или неэффективных сельхозорганизаций (под конкретные обязательства), а также разделом по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
Курсы в банках
на 03.02.2026
Конвертация в банках
на 03.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте