В феврале этого года Торговый дом «МТЗ-Ставрополь» планирует открыть в столице Калмыкии Элисте современный торгово-сервисный центр. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил генеральный директор ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» Петр Чирва.

«Центр станет одним из крупнейших на юге Российской Федерации и единственным в Калмыкии. Новая техника и доступный сервис будут способствовать стабильному развитию сельского хозяйства в регионе. А для производителей техники он откроет широкие возможности продвижения продукции на перспективном рынке», — отметил Петр Чирва.

Новый центр объединит в себе крупный склад запасных частей, современный сервисный комплекс, торгово-выставочный зал и открытую площадку на 100 единиц техники. В продаже будет представлена как продукция производства Минского тракторного завода и предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА», так и других белорусских, а также российских производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений.