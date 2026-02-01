ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СОВРЕМЕННЫЙ ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР BELARUS TRACTORS ОТКРОЕТСЯ В КАЛМЫКИИ В ФЕВРАЛЕ


16:01 03.02.2026

В феврале этого года Торговый дом «МТЗ-Ставрополь» планирует открыть в столице Калмыкии Элисте современный торгово-сервисный центр. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил генеральный директор ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» Петр Чирва.

«Центр станет одним из крупнейших на юге Российской Федерации и единственным в Калмыкии. Новая техника и доступный сервис будут способствовать стабильному развитию сельского хозяйства в регионе. А для производителей техники он откроет широкие возможности продвижения продукции на перспективном рынке», — отметил Петр Чирва.

Новый центр объединит в себе крупный склад запасных частей, современный сервисный комплекс, торгово-выставочный зал и открытую площадку на 100 единиц техники. В продаже будет представлена как продукция производства Минского тракторного завода и предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА», так и других белорусских, а также российских производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2026
валюта курс
EUR 3.3825
USD 2.8684
RUB 3.7370
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3908 -0
USD 2.8684 -0.0006
RUB 3.7370 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3830 3.3940
USD 2.8660 2.8699
RUB 3.7270 3.7320
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1840
EUR/RUB 90.7500 91.0500
USD/RUB 76.7000 76.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте