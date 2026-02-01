|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СОВРЕМЕННЫЙ ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР BELARUS TRACTORS ОТКРОЕТСЯ В КАЛМЫКИИ В ФЕВРАЛЕ
16:01 03.02.2026
В феврале этого года Торговый дом «МТЗ-Ставрополь» планирует открыть в столице Калмыкии Элисте современный торгово-сервисный центр. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил генеральный директор ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» Петр Чирва.
«Центр станет одним из крупнейших на юге Российской Федерации и единственным в Калмыкии. Новая техника и доступный сервис будут способствовать стабильному развитию сельского хозяйства в регионе. А для производителей техники он откроет широкие возможности продвижения продукции на перспективном рынке», — отметил Петр Чирва.
Новый центр объединит в себе крупный склад запасных частей, современный сервисный комплекс, торгово-выставочный зал и открытую площадку на 100 единиц техники. В продаже будет представлена как продукция производства Минского тракторного завода и предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА», так и других белорусских, а также российских производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
Курсы в банках
на 03.02.2026
Конвертация в банках
на 03.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте