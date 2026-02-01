В Беларуси ежегодно выявляют около 50 тысяч новых случаев рака. Эта тенденция характерна для многих стран: во многом она связана со старением населения, расширением диагностических возможностей, а также все более осознанным отношением людей к профилактическим обследованиям.

Согласно статистике, среди всех заболевших мужчины составляют 46%, женщины – 54%. Наиболее распространенным онкологическим диагнозом у мужчин в Беларуси остается рак предстательной железы, у женщин – рак молочной железы. Второе место среди мужского населения занимает рак легкого, который при этом является ведущей причиной смертности от онкологических заболеваний у мужчин. Это одна из наиболее агрессивных форм рака: несмотря на системную работу по обследованию населения, около 60% случаев диагностируются уже на III-IV стадии, что в целом соответствует мировой статистике. Среди женщин также широко распространены рак толстой кишки и рак тела матки.

Несмотря на высокую распространенность и агрессивность отдельных форм онкологических заболеваний, современная онкология демонстрирует устойчивый прогресс в подходах к их лечению. Специалисты отмечают: Беларусь занимает 14-е место в Европе по заболеваемости и лишь 32-е – по смертности от рака, что свидетельствует об эффективности применяемых в стране подходов. Появление новых лекарственных препаратов, обновление клинических протоколов, расширение показаний для малоинвазивной хирургии позволяют улучшать результаты терапии даже при сложных формах заболевания.

Эксперты подчеркивают, что значительная часть злокачественных новообразований связана с воздействием образа жизни, то есть модифицируемых факторов риска, прежде всего, курения. Большинство случаев рака легкого напрямую обусловлено этой вредной привычкой - регулярное поступление в организм канцерогенов вместе с табачным дымом существенно повышает риск развития различных онкологических заболеваний. Кроме того, у пациентов, продолжающих курить во время лечения, чаще наблюдаются осложнения и менее благоприятные исходы терапии.

В медицинском сообществе отмечают, что полный отказ от курения, включая устранение пассивного курения, остается наиболее эффективной мерой профилактики онкологических заболеваний. Вместе с тем для части заядлых курильщиков, не мотивированных на отказ, возможным промежуточным этапом может стать переход с сигарет на альтернативные бездымные продукты, такие, как электронные системы нагревания табака. В таких продуктах исключен процесс горения табака, в результате чего объемы выделяемых вредных веществ существенно снижены по сравнению с сигаретным дымом, что позволяет сократить вредное воздействие на организм. Важно подчеркнуть, что полный отказ от употребления табака и никотина в любом виде является наиболее оптимальным решением, однако для тех пациентов с тяжелой зависимостью, которые не готовы к этому, переход на менее вредные альтернативы может стать разумным шагом к снижению ущерба для здоровья.

Во Всемирный день борьбы против рака специалисты напоминают: профилактика онкологических заболеваний начинается с осознанного отношения к своему здоровью. Регулярные медицинские осмотры, отказ от курения и снижение воздействия факторов риска остаются наиболее действенными мерами предупреждения болезни и сохранения качества жизни.