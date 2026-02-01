Стали известны итоги профессионального конкурса «Бренд года». Первое место в категории «Мобильный оператор» премии потребительских предпочтений занял МТС. Эту награду присуждают по результатам опроса респондентов.

Как сообщает пресс-служба МТС, исследование уровня знания и предпочтения проводилось в ноябре. В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 до 60 лет из населенных пунктов с численностью населения от 50 тысяч человек.

Также в рамках премии «Бренд года» МТС удостоен почетной награды за популяризацию культуры и искусства. В минувшем году при поддержке компании в Национальном центре современных искусств прошла выставка «Нарушая тишину», вышел в свет фотоальбом известного белорусского фотографа Вадима Качана с редкими архивными снимками «Связь эпох: Беларусь в кадре истории», а в рамках коллаборации с культурным проектом «Арт-повод» представлен концептуальный мерч «Кофе-повод», вдохновленный темой искусства и общения.

«Компания МТС — это целая цифровая экосистема: от современной телефонии и рекламных технологий до облачных решений, кибербезопасности и ИИ. Но при всем этом для почти шести миллионов абонентов мы остаемся тем самым мобильным оператором, который соединяет семьи, друзей, коллег. Связь — это возможность быть рядом, когда это важно. А интегрируя бренд в сферу искусства как в среду доверия и вдохновения, мы хотим показать, что МТС — это не только про технологии, это про людей», — подчеркнула во время церемонии награждения глава PR-группы МТС Мария Канасевич.

Справка:

МТС — телекоммуникационная компания и провайдер цифровых услуг, крупнейший оператор связи Беларуси по числу абонентов. Пользователей обслуживают свыше 20 тысяч базовых станций, охватывая более 98% территории страны и покрывая 23,5 тысячи населенных пунктов.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой по результатам измерений «БелГИЭ». Также компания занимает первое место по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker.