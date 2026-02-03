Нужен внятный и конкретный план по выводу Витебской области из кризиса. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, сообщает пресс-служба Президента.

"Нужен пошаговый антикризисный план. Внятный, конкретный, выполнимый", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что в октябре 2025 года состоялось масштабное совещание по социально-экономическому развитию Витебщины. Он отметил, что ситуация в регионе складывается хуже, чем в других регионах, но и остальным расслабляться не стоит. "То, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Я хочу, чтобы вы это услышали и довели до каждого губернатора", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что в Витебске на совещании жестко очертили круг проблем, которые не решались годами, переходили "по наследству" от одного губернатора к другому и в конце концов превратились в системные. Также договорились, что до нового года руководство региона примет оперативные меры по наведению порядка.

В январе текущего года председателем Витебского облисполкома был назначен Александр Рогожник. "Сегодня первая контрольная точка, чтобы оценить реальную ситуацию и понять, есть ли положительные сдвиги. Губернатор должен начинать с болевых точек и принятия решений. Нужно принимать решения. Если ошибетесь, поправим", - сказал Александр Лукашенко.

В обсуждении путей вывода региона из кризиса приняли участие Премьер-министр Александр Турчин, спикеры обеих палат парламента Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, руководители силовых ведомств, банковского сектора и министерств.