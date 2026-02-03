ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО: НУЖЕН ВНЯТНЫЙ И КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН ПО ВЫВОДУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ КРИЗИСА


13:26 03.02.2026

Нужен внятный и конкретный план по выводу Витебской области из кризиса. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, сообщает пресс-служба Президента.

"Нужен пошаговый антикризисный план. Внятный, конкретный, выполнимый", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что в октябре 2025 года состоялось масштабное совещание по социально-экономическому развитию Витебщины. Он отметил, что ситуация в регионе складывается хуже, чем в других регионах, но и остальным расслабляться не стоит. "То, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Я хочу, чтобы вы это услышали и довели до каждого губернатора", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что в Витебске на совещании жестко очертили круг проблем, которые не решались годами, переходили "по наследству" от одного губернатора к другому и в конце концов превратились в системные. Также договорились, что до нового года руководство региона примет оперативные меры по наведению порядка.

В январе текущего года председателем Витебского облисполкома был назначен Александр Рогожник. "Сегодня первая контрольная точка, чтобы оценить реальную ситуацию и понять, есть ли положительные сдвиги. Губернатор должен начинать с болевых точек и принятия решений. Нужно принимать решения. Если ошибетесь, поправим", - сказал Александр Лукашенко.

В обсуждении путей вывода региона из кризиса приняли участие Премьер-министр Александр Турчин, спикеры обеих палат парламента Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, руководители силовых ведомств, банковского сектора и министерств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
валюта курс
EUR 3.4041
USD 2.8690
RUB 3.7348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3908 -0
USD 2.8684 -0.0006
RUB 3.7370 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3830 3.3940
USD 2.8660 2.8699
RUB 3.7270 3.7320
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1840
EUR/RUB 90.7500 91.0500
USD/RUB 76.7000 76.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте