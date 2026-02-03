Куфар занял первое место в Беларуси среди площадок по поиску и онлайн-бронированию недвижимости. Таковы результаты ежегодной премии «Бренд года 2025». Согласно исследованию, лидер опередил другие сервисы с большим отрывом, сообщает пресс-служба Куфара.

По итогам премии сервисы «Куфар Недвижимость» и «Куфар Путешествия» получили золотые медали и стали лидерами в своих сегментах. Победителя определили по результатам республиканского исследования потребительских предпочтений жителей Беларуси, которое прошло в ноябре-декабре 2025 года.

Во всех номинациях Куфар уверенно опередил другие площадки. Так, «Куфар Недвижимость» назвал каждый второй, а ближайшего конкурента — 18% респондентов. По предпочтениям ситуация такая: 35% участников опроса выбирают Куфар, ближайшего конкурента — 10%. «Куфар Путешествия» знают меньше людей — 37%, но у мировой площадки, ушедшей из Беларуси, следом лишь 9%.

Исследование показало, что платформу хорошо знают и те, кто не пользуется ею постоянно. При выборе сервиса для поиска жилья для покупки или аренды пользователи чаще всего доверяют Куфару.

По данным площадки, в 2025 году с помощью Куфара продали более 26 тысяч квартир и домов. За тот же период пользователи совершили свыше 55 тысяч сделок по долгосрочной аренде жилья, а посуточно при помощи сервиса забронировали жилье более 200 тысяч человек.

«Белорусский рынок недвижимости в 2025 году практически не изменился в количестве сделок по продаже-покупке жилья. Так что мы растем быстрее рынка. Что касается посуточной аренды – тут Куфар рос вместе с рынком и даже быстрее, подтверждая тренд развития туризма по Беларуси», — отмечают на Куфаре.

Что интересно, больше всего объявлений по продаже и аренде квартир поступило в первом полугодии, а к концу года ситуация стабилизировалась. А вот активность владельцев домов, коттеджей и дач равномерно распределилась в течение года.

Куфар также стал первым как интернет-площадка поиска и размещения объявлений об услугах. За прошлый год пользователи оставили более 210 тысяч активных объявлений.