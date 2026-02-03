|О компании
|03.02.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА 2025 ГОД УПРАЗДНЕНО ДЕВЯТЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
12:44 03.02.2026
В Беларуси за 2025 год было упразднено 9 населённых пунктов - 5 посёлков и 4 деревни (3 в Витебской области и 6 в Гомельской).
Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, основные причины: отсутствие постоянных жителей, утрата хозяйственного и социального значения, а также присоединение небольших поселений к более крупным.
Чаще всего посёлки городского типа входят в состав городов.
Как и во многих европейских странах, в Беларуси идёт миграция из деревни в город. Формируются агломерации, что позволяет рациональнее распределять трудовые ресурсы и меняет карту расселения страны.
По состоянию на 1 января 2026 года в республике насчитывается 23 172 населённых пункта: 115 городов, 85 посёлков городского типа и 22 972 деревни.
