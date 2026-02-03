В Беларуси за 2025 год было упразднено 9 населённых пунктов - 5 посёлков и 4 деревни (3 в Витебской области и 6 в Гомельской).

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, основные причины: отсутствие постоянных жителей, утрата хозяйственного и социального значения, а также присоединение небольших поселений к более крупным.

Чаще всего посёлки городского типа входят в состав городов.

Как и во многих европейских странах, в Беларуси идёт миграция из деревни в город. Формируются агломерации, что позволяет рациональнее распределять трудовые ресурсы и меняет карту расселения страны.

По состоянию на 1 января 2026 года в республике насчитывается 23 172 населённых пункта: 115 городов, 85 посёлков городского типа и 22 972 деревни.