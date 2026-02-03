В Белорусском национальном техническом университете прошла встреча трудового коллектива и молодых ученых вуза с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем, сообщает пресс-служба Правительства.

Мероприятие было посвящено недавно прошедшему второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания и программе социально-экономического развития страны.

"Мы говорим о задачах, которые были поставлены Главой государства, об основных направлениях деятельности нашей страны на текущую пятилетку - уже на 2026-2030 годы. Обсуждаем, на что нужно обратить внимание, а это на развитие науки, инноваций, на то, что будет закладываться в развитие промышленности, реального сектора экономики, реализации инновационных, импортозамещающих проектов, которые в дальнейшем будут направлены на повышение качества выпускаемой продукции, конкурентоспособности как внутри страны, так и за ее пределами. Также во внимании вопросы демографии, дальнейшая подготовка и обучение востребованных специалистов, вопросы развития социальной сферы, инвестиций, инфраструктуры. В целом это все будет направлено на повышение уровня качества жизни наших граждан", - сказал Виктор Каранкевич.

Что касается науки, заместитель премьер-министра подчеркнул, что перед ней поставлены задачи - практикоориентированность и внедрение прорывных инновационных проектов, которые бы давали отдачу и закладывали перспективу в развитие на годы вперед.

"Это должны быть такие проекты, которые могли бы в любом направлении и отрасли быть основополагающими на несколько лет вперед. Это, опять же, вопросы производства энергонасыщенной техники, которую можно было бы применять в сельском хозяйстве, это развитие промышленных предприятий, внедрение инновационных проектов в судостроение, авиастроение. Также мы говорим о развитии биотехнологий, здравоохранения. Все это необходимо закладывать сейчас студентам, выпускникам, которые могли бы потом себя реализовать и в науке, и в реальном секторе экономики", - отметил он.