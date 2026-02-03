Экономика РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГКНТ 4 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ

11:23 03.02.2026 Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий 4 февраля проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе комитета, прием будет проходить с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 1, каб. 316. Предварительная запись осуществляется по телефону: +375 (17) 379 07 60.