|03.02.2026
Экономика РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГКНТ 4 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ
11:23 03.02.2026
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий 4 февраля проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе комитета, прием будет проходить с 8.00 до 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 1, каб. 316.
Предварительная запись осуществляется по телефону: +375 (17) 379 07 60.
