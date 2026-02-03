ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


«ЛИДСКОЕ ПИВО» ПРЕДСТАВИЛО ДВЕ НОВИНКИ К СВОЕМУ 150-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ – «ЯНТАРНАЕ» И «РУБІНАВАЕ»


11:10 03.02.2026

Лидский бровар, основанный в 1876 году и непрерывно действующий уже полтора века, открывает юбилейный год выпуском премиальной линейки, объединившей исторические отсылки, утонченный дизайн и авторские рецептуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, концепция основана на идее ценности, формирующейся со временем. 150-летний опыт и традиции пивоварения здесь переосмыслены в новом вкусе современной истории «Лидского» – по аналогии с формированием драгоценных камней в результате многовековых геологических процессов.

В линейку вошли два особенных сорта – «Янтарнае» и «Рубінавае», каждый со своим цветом и вкусовым характером.

«Янтарнае» – это уникальный авторский сорт, в котором объединились особенности двух стилей: чистый мягкий солодовый вкус мюнхенского хеллеса и фруктово-пряные ноты, которыми славятся бельгийские эли.

«Рубінавае» – сорт насыщенного рубинового цвета, для которого характерны сладковатый ягодный аромат и свежий фруктовый вкус с деликатными нотками пряностей.

Отдельной частью работы стал выбор названий. Если с «Рубінавым» сложностей не возникло, то название сорта «Янтарнае» вызвало полемику среди потребителей еще до появления продукта на полках.

«Мы очень тщательно подходили к разработке названий. Оба – по-белорусски. Для светлого мы выбирали между “янтарны” и “бурштынавы”, при этом исследование и фокус-группы показали, что “янтарны” у большинства сразу вызывает ассоциацию с цветом, а консультации с НАН Беларуси подтвердили правомерность использования этого слова на белорусском. Поэтому на этикетке появилось “Янтарнае”, а “бурштынавы” мы также будем использовать в коммуникации, отражая богатство белорусского языка», – отметили представители ОАО «Лидское пиво».

Еще одной особенностью юбилейной линейки стал увеличенный объем бутылки – 615 мл. Это отсылка к исторической мере конца XIX века и одновременно практичное решение: на 115 мл больше стандартного и на 165 мл больше популярного объёма 0,45 л – все «дзеля сваіх».

Сама бутылка имеет уникальную форму, а ее верхняя часть выполнена в виде граней драгоценных камней, символизируя многогранность истории завода. Тактильный дизайн и юбилейный логотип с символом бренда, размещенный на колье, делают новинки заметными на полке и подчеркивают премиальный статус особенной серии.

Новые сорта уже можно найти на полках магазинов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
валюта курс
EUR 3.4041
USD 2.8690
RUB 3.7348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3908 -0
USD 2.8684 -0.0006
RUB 3.7370 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3830 3.3940
USD 2.8660 2.8699
RUB 3.7270 3.7320
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1840
EUR/RUB 90.7500 91.0500
USD/RUB 76.7000 76.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте