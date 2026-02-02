ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ГРОДНЕНСКИЙ КГК ПРЕСЕК НЕОБОСНОВАННОЕ ЗАВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОЙРАБОТ НА 1,8 МЛН РУБЛЕЙ


10:18 03.02.2026

рублей, полученных за счет завышений объемов и стоимости работ. Об этом сообщает Telegram-канал контрольного ведомства.

В ходе проверок 4-х управлений капитального строительства, проведенных КГК Гродненской области в 2025 году, выявлены факты необоснованного обогащения подрядных строительных организаций и УКСов, осуществляющих на объектах строительства функции заказчиков, а также проведена корректировка проектно-сметной документации по ряду объектов.

Установлено, что отдельными подрядчиками допущены завышения объемов и стоимости выполненных подрядных работ, несвоевременная отработка выданных им авансов. Например, при возведении объекта инженерной инфраструктуры в г.Гродно установлены факты завышения затрат на перевозку грунта на сумму свыше 200 тыс. рублей и стоимости работ по посадке деревьев на сумму около 340 тыс. рублей. В ходе проверки суммы завышений возвращены подрядчиком в бюджет.

В целом в бюджет возвращено (в т.ч. снято с расчетов) 1,8 млн. рублей.

Кроме того, госконтролерами изучена проектно-сметная документация запланированных к строительству объектов, в том числе включенных в Государственную и областную инвестиционные программы, и проведена ее корректировка. Это позволило сократить стоимость строительства на сумму более 15 млн. рублей за счет исключения завышенных объемов финансирования по перевозке грунта (в проектах указывались завышенные расстояния по перевозке), командировочных расходов, исключения немонтируемого оборудования, иных непервоочередных необоснованных затрат.

Контроль в сфере строительства в регионе продолжается. Так, в январе областным КГК начата проверка КУДП «УКС Островецкого района», в ходе которой будет изучено соблюдение законодательства при получении и расходовании средств бюджета, осуществлении государственных закупок, использовании государственного имущества.
