Экономика РБ


САМОЗАНЯТЫЕ БЕЛАРУСИ МОГУТ ДОПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ В ФСЗН ДЛЯ СТРАХОВОГО СТАЖА ДО 31 МАРТА


10:11 03.02.2026

Министерство труда и соцзащиты Беларуси напомнило плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) о возможности добровольно дополнить свои пенсионные накопления за 2025 год.

Поскольку НПД лишь частично покрывает обязательные платежи в бюджет фонда, такая доплата позволяет самозанятым сформировать полноценный страховой стаж, необходимый для назначения будущей пенсии и получения социальных выплат.

Недостающая сумма рассчитывается Фондом социальной защиты населения ежегодно после 1 февраля. Она представляет собой разницу между фактически поступившими отчислениями и минимальным порогом, который составляет 29% от двенадцати минимальных зарплат. В текущем периоде на этот вопрос стоит обратить особое внимание тем, для кого работа на НПД была единственным источником дохода, а также лицам, чья общая сумма взносов за год оказалась ниже отметки 2549,55 рубля.

Для тех, кто планирует восполнить этот пробел, процедура максимально упрощена. Сначала необходимо уточнить сумму к доплате и свой учетный номер плательщика (УНП) — сделать это можно в мобильном приложении ФСЗН или в личном кабинете на портале ведомства. После подтверждения данных произвести платеж нужно не позднее 31 марта 2026 года.

Оплату можно совершить любым удобным способом: как через систему ЕРИП (выбрав соответствующий регион и пункт «Взносы за себя»), так и в отделениях банков по реквизитам Фонда. Своевременное внесение средств гарантирует, что 2025 год будет полностью засчитан в трудовую биографию гражданина.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
валюта курс
EUR 3.4041
USD 2.8690
RUB 3.7348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2026
валюта курс +/-
USD 2.8690 +0.0359
RUB 3.7348 -0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3940
USD 2.8600 2.8660
RUB 3.7250 3.7320
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1860
EUR/RUB 90.7500 91.1000
USD/RUB 76.6000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
