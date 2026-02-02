Министерство труда и соцзащиты Беларуси напомнило плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) о возможности добровольно дополнить свои пенсионные накопления за 2025 год.

Поскольку НПД лишь частично покрывает обязательные платежи в бюджет фонда, такая доплата позволяет самозанятым сформировать полноценный страховой стаж, необходимый для назначения будущей пенсии и получения социальных выплат.

Недостающая сумма рассчитывается Фондом социальной защиты населения ежегодно после 1 февраля. Она представляет собой разницу между фактически поступившими отчислениями и минимальным порогом, который составляет 29% от двенадцати минимальных зарплат. В текущем периоде на этот вопрос стоит обратить особое внимание тем, для кого работа на НПД была единственным источником дохода, а также лицам, чья общая сумма взносов за год оказалась ниже отметки 2549,55 рубля.

Для тех, кто планирует восполнить этот пробел, процедура максимально упрощена. Сначала необходимо уточнить сумму к доплате и свой учетный номер плательщика (УНП) — сделать это можно в мобильном приложении ФСЗН или в личном кабинете на портале ведомства. После подтверждения данных произвести платеж нужно не позднее 31 марта 2026 года.

Оплату можно совершить любым удобным способом: как через систему ЕРИП (выбрав соответствующий регион и пункт «Взносы за себя»), так и в отделениях банков по реквизитам Фонда. Своевременное внесение средств гарантирует, что 2025 год будет полностью засчитан в трудовую биографию гражданина.