БОЛЕЕ 6,2 ТЫС. ГРАЖДАН УКРАИНЫ ПРИБЫЛО В БЕЛАРУСЬ В ЯНВАРЕ

16:24 02.02.2026 В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыло 6 244 гражданина Украины: транзитом через Польшу — 5 502, через Литву — 705, через Латвию — 37. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, всего за 2025 год в нашу страну въехали 115 165 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 72, транзитом через Польшу — 92 722, через Литву — 20 206, через Латвию — 2 165.