Александр Лукашенко 2 февраля встретился с послом Бразилии Бернардом Клинглом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Думаю, что нам надо подходить к выстраиванию наших отношений более интенсивно и не усложнять их. Просто. Основой является экономика. Поэтому надо выбрать те направления сотрудничества в экономике, которые интересны Бразилии. С другой стороны - интересны Беларуси. Это мы можем сделать", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил наличие для обсуждения большого количества вопросов. "Взаимовыгодных вопросов. Которые поднимались мною ранее. Но некоторые из них не нашли своего разрешения. А коль они взаимовыгодны (как вы видите, время очень сильно быстро меняется), нам надо подойти серьезно к этим вопросам и определиться, будем ли мы в этом направлении двигаться", - сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что взгляды специалистов как в Беларуси, так и Бразилии на вопросы миропорядка полностью совпадают. "Это будет способствовать и способствует созданию более эффективных отношений между нашими государствами", - уверен президент.