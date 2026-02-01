Российские автобренды сохранили лидерство на рынке легкого коммерческого транспорта Беларуси в 2025 году, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

На долю ГАЗ, LADA и УАЗ пришлось почти 80% импорта легких грузовиков, общий объем рынка составил более 4,2 тыс. единиц.

По итогам 2025 года импорт легких грузовых автомобилей категории N1 (технически допустимая максимальная масса ТС не более 3,5 тонн) в Беларусь достиг 4261 единицы. Анализ, проведенный экспертами УП «БАА-Консалт», демонстрирует устойчивое доминирование российских производителей в данном сегменте.

Совокупная доля трёх российских брендов ГАЗ, LADA и УАЗ составила 79%.

«ГАЗ» остается безусловным лидером рынка, обеспечив более половины всех поставок – 2 142 единицы (50,3%).

За лидерами следуют LADA (610 ед., 14,3%) и УАЗ (598 ед., 14,0%).

В ТОП-5 также вошёл ещё один российский бренд SOLLERS (217 ед., 5,1%) и FOTON (120 ед., 2,8%).

«Рынок легкого коммерческого транспорта продолжает демонстрировать запрос на проверенные и адаптированные к местным условиям решения. Тройка лидеров сохраняет свои позиции. Мы ожидаем, что данная тенденция сохранится и в среднесрочной перспективе» - отметили в "БАА-Консалт".

О компании: УП «БАА-Консалт» – независимая аналитическая и консалтинговая компания, специализирующаяся на исследованиях автомобильного рынка и смежных отраслей. Компания предоставляет актуальные данные, прогнозы и стратегические рекомендации для отраслевых игроков и инвесторов.