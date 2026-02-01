Китай - это огромный рынок, и Беларусь должна встраиваться в эти процессы с точки зрения торговли и производственной кооперации. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1», цитирует пресс-служба Правительства.

"Если министр, или руководитель концерна, или руководитель предприятия будет нацелен на получение результата - это и будет то условие, которое позволит нам привлекать инвестиции Китая и расширять максимально, насколько возможно, сотрудничество с Китаем", - сказал Николай Снопков.

Он обратил внимание, что Китай - это огромный рынок. КНР может купить все и может произвести все, а значит, Беларусь должна встраиваться в эти процессы и с точки зрения торговли, и с точки зрения производственной кооперации, то есть создания совместных производств.

"Китай для нас открыт в этом плане. Подписано соглашение о свободной торговле товарами и услугами, которое, во-первых, дает политический сигнал открытости, а во-вторых, дает понятное, открытое правило игры в экономической сфере", - обратил внимание Первый вице-премьер.

В конце января президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по развитию сотрудничества с КНР, во время которого подтвердил курс на выстраивание с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня.

"Решение о выстраивании с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня пересмотру не подлежит. Наоборот, мы будем инвестировать ресурсы, время, внимание в укрепление нашего сотрудничества. Для этого есть все резервы, - заявил белорусский лидер. - Китай - это всерьез и надолго. С Китаем мы будем сотрудничать всегда, сколько будет существовать наша страна как самостоятельное и независимое государство. Я уверен, что мы будем независимыми и суверенными тоже всегда".

В то же время Глава государства заявил о необходимости переформатировать инвестиционное направление в сотрудничестве с Китаем. "Китайские вложения за рубеж ставят рекорды, особенно в страны "Пояса и пути". Наше Правительство тоже рапортует о росте (за 9 месяцев прошлого года по отношению к аналогичному периоду 2024 года более чем в два с половиной раза - до $443 млн). Но в Директиву о развитии отношений с Китаем закладывались существенно более напряженные показатели (не менее полумиллиарда долларов, причем ежегодно, и не менее $150 млн прямых инвестиций в каждую область и город Минск), - сказал Президент. - Когда видишь цифры прямых китайских инвестиций по областям (Витебская - $1 млн, Гродненская - $100 тыс. за пятилетку), сразу ясно, кто как работает. Но не по Китаю - в принципе".