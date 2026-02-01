|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ЗАРПЛАТ В БЕЛАРУСИ
11:21 02.02.2026
Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют рост зарплат в Беларуси.
В Беларуси реальные заработные платы увеличились на 6,1% в декабре 2025 г., сохранив темпы на уровне ноября. В бюджетном секторе сохраняется опережающий темп роста: 10,5% в декабре после 10% в ноябре. В целом за 2025 г. заработная плата в реальном выражении выросла на 9%, в том числе в бюджетных организациях — на 11,3%.
«Ожидаем продолжения повышения заработных плат на фоне принятого решения о повышении базовой ставки оплаты труда на 8,8% с 1 января 2026 г., что поддержит внутренний спрос», - говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2026
Курсы в банках
на 02.02.2026
Конвертация в банках
на 02.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте