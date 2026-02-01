Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют рост зарплат в Беларуси.

В Беларуси реальные заработные платы увеличились на 6,1% в декабре 2025 г., сохранив темпы на уровне ноября. В бюджетном секторе сохраняется опережающий темп роста: 10,5% в декабре после 10% в ноябре. В целом за 2025 г. заработная плата в реальном выражении выросла на 9%, в том числе в бюджетных организациях — на 11,3%.

«Ожидаем продолжения повышения заработных плат на фоне принятого решения о повышении базовой ставки оплаты труда на 8,8% с 1 января 2026 г., что поддержит внутренний спрос», - говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).