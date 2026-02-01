|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ТУРЧИН РАССКАЗАЛ, КАК СТАРТОВАЛА БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИКА В НАЧАЛЕ 2026 ГОДА
11:03 02.02.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, как стартовала белорусская экономика в начале 2026 года.
«Экономика не сворачивалась, поэтому ей разворачиваться не надо. Она функционирует, причем достаточно неплохо. Но расслабляться точно не стоит, потому что очень много стоит вызовов перед экономикой. И Правительство сейчас интенсивно работает по ряду направлений», - сказал Александр Турчин
Начало года, по его словам, для экономики в целом складывается в рамках запланированных параметров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2026
Курсы в банках
на 02.02.2026
Конвертация в банках
на 02.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте