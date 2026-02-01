Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, как стартовала белорусская экономика в начале 2026 года.

«Экономика не сворачивалась, поэтому ей разворачиваться не надо. Она функционирует, причем достаточно неплохо. Но расслабляться точно не стоит, потому что очень много стоит вызовов перед экономикой. И Правительство сейчас интенсивно работает по ряду направлений», - сказал Александр Турчин

Начало года, по его словам, для экономики в целом складывается в рамках запланированных параметров.