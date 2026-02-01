|О компании
|02.02.2026
Экономика РБ
ПРОДУКЦИЯ «МТЗ-ХОЛДИНГА» ПРИЗНАНА ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» В 2025 ГОДУ
10:45 02.02.2026
Изделия Минского тракторного завода, «ВИСТАНА» и Оршанского инструментального завода победили в номинации «Продукция производственно-технического назначения» конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» по итогам 2025 года, сообщает «Трактор.бел».
«Мы признательны потребителям за высокую оценку качества продукции наших предприятий. Победа в конкурсе, безусловно, послужит укреплению позиций на отечественном рынке и продвижению на внешнем контуре», — отметил заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству Сергей Широкий. Высокой награды удостоился трактор BELARUS 2023 Минского тракторного завода, полуавтомат зубофрезерный модели ВСН-332 «ВИСТАНА», а также метчики машинно-ручные для сквозных и глухих отверстий и патроны резьбонарезные с головками предохранительными Оршанского инструментального завода. За выпуск последних ОИЗ также отмечен специальной наградой в номинации «За успехи в импортозамещении».
Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится Госстандартом совместно с областными и Минским городским исполнительными комитетами ежегодно, начиная с 2002-го. По итогам 2025 года звания лауреата удостоены 329 товаров и услуг 180 организаций, которым будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса в течение двух лет.
