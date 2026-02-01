ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
02.02.2026   
НА ГОЛЬФ-ПОЛЕ ПОД МИНСКОМ ОТКРЫЛИ БЕСПЛАТНУЮ ЛЫЖНУЮ ТРАССУ


09:38 02.02.2026

В Зеленой гавани появилась бесплатная лыжная трасса. Она проходит по академическому полю рядом с жилыми кварталами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика А-100 Девелопмент, покататься можно бесплатно, но нужно взять с собой лыжи и необходимый инвентарь.

Трасса эксклюзивная и атмосферная – не для соревнований и массовых катаний, а для спокойного уютного отдыха и погружения в природную идиллию. На академическом поле расчистили небольшую полосу на две лыжи: она петляет вдоль покрытых снегом лужаек и забирается на аккуратные «швейцарские» холмики.

«Мы хотели создать место не для состязаний, а для катаний в удовольствие, чтобы проникнуться красотой январской природы и насладиться моментом. Трасса будет доступна как для жителей Зеленой гавани, так и для минчан и гостей из других населенных пунктов. Это наш подарок, и мы приглашаем погрузиться в эту сказочную атмосферу каждого. А после катаний можно пройтись вдоль Зеленой гавани, где еще можно застать новогодний декор, сделать фотографии и понаблюдать за птицами в заказнике Стиклево», – отмечают в А-100 Девелопмент.

Трасса будет работать без выходных в дневное время с 10.00 до 17.00. Единственное, нужно приехать или прийти со своими лыжами. Перед выходом на трассу потребуется подойти к администратору гольф-академии, пройти технику безопасности и расписаться за ее прохождение. Всё это будет бесплатно.

Для посетителей действует бесплатная парковка возле гольф-академии. Те, кто не за рулем, могут добраться до Зеленой гавани на маршрутке № 1222 от станции метро «Восток» или «Могилевская».

После организаторы предлагают пройтись по январской Зеленой гавани. Комплекс к праздникам оформили в скандинавском стиле: на центральной площади встречает скандинавская лошадка Dala на фоне пушистых елей, за домами прячутся «снегири», а вечером эффектно светятся фигуры жителей леса.

«Зеленая гавань» – комплекс, созданный по концепции международной команды архитекторов из Англии, Швеции и Беларуси. Находится всего в 3,5 км от Минска и граничит с заказником Стиклево. Помимо таунхаусов, здесь возводят коттеджи, лайнхаусы, дуплексы и ситихаусы в окружении природы и гольф-полей. Большое внимание уделено инфраструктуре: проектом предусмотрены детские сады, школа, магазины, торговый центр и другие объекты.
