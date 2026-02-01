ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНСКЕ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ МАГАЗИН СЕТИ «СЕМЬ ПЯТНИЦ»


09:28 02.02.2026

В Минске заработал новый магазин сети «Семь Пятниц». Торговый объект находится на улице Фогеля, 1л.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе торговой сети, новый магазин находится в жилом доме рядом с остановкой «9-й километр». Теперь заглянуть за продуктами и напитками можно по дороге домой.

Внутри представлен широкий ассортимент напитков из Франции, Италии, Испании, Аргентины, Грузии и Армении. Также «Семь Пятниц» предлагает свежие и мягкие сыры, копчености и мясные деликатесы, рыбу и паштеты, закуски и сладости, а также разнообразные напитки.

Среди популярных позиций – мягкий сыр с белой плесенью «Камамбер Бри», копченый сыр Bonfesto Provoletta, чипсы Lays, зеленые оливки Gusto и разнообразные сладости.

«Мы хотим быть ближе к нашим покупателям и сделать покупки максимально удобными. Теперь качественные продукты, напитки и деликатесы доступны прямо рядом с домом», – отмечают в сети.

Магазин работает ежедневно с 09:00 до 22:05.

Сеть «Семь Пятниц» включает более 200 магазинов по всей Беларуси. Около половины из них работают в Минске. Сеть известна тщательным отбором товаров и доступными ценами.
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
валюта курс
EUR 3.4041
USD 2.8690
RUB 3.7348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2026
валюта курс +/-
USD 2.8690 +0.0359
RUB 3.7348 -0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3880
USD 2.8430 2.8550
RUB 3.7250 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1920
EUR/RUB 90.2000 90.9000
USD/RUB 76.0000 76.6000
подробнее
