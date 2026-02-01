В Минске заработал новый магазин сети «Семь Пятниц». Торговый объект находится на улице Фогеля, 1л.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе торговой сети, новый магазин находится в жилом доме рядом с остановкой «9-й километр». Теперь заглянуть за продуктами и напитками можно по дороге домой.

Внутри представлен широкий ассортимент напитков из Франции, Италии, Испании, Аргентины, Грузии и Армении. Также «Семь Пятниц» предлагает свежие и мягкие сыры, копчености и мясные деликатесы, рыбу и паштеты, закуски и сладости, а также разнообразные напитки.

Среди популярных позиций – мягкий сыр с белой плесенью «Камамбер Бри», копченый сыр Bonfesto Provoletta, чипсы Lays, зеленые оливки Gusto и разнообразные сладости.

«Мы хотим быть ближе к нашим покупателям и сделать покупки максимально удобными. Теперь качественные продукты, напитки и деликатесы доступны прямо рядом с домом», – отмечают в сети.

Магазин работает ежедневно с 09:00 до 22:05.

Сеть «Семь Пятниц» включает более 200 магазинов по всей Беларуси. Около половины из них работают в Минске. Сеть известна тщательным отбором товаров и доступными ценами.