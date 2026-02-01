|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНСКЕ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ МАГАЗИН СЕТИ «СЕМЬ ПЯТНИЦ»
09:28 02.02.2026
В Минске заработал новый магазин сети «Семь Пятниц». Торговый объект находится на улице Фогеля, 1л.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе торговой сети, новый магазин находится в жилом доме рядом с остановкой «9-й километр». Теперь заглянуть за продуктами и напитками можно по дороге домой.
Внутри представлен широкий ассортимент напитков из Франции, Италии, Испании, Аргентины, Грузии и Армении. Также «Семь Пятниц» предлагает свежие и мягкие сыры, копчености и мясные деликатесы, рыбу и паштеты, закуски и сладости, а также разнообразные напитки.
Среди популярных позиций – мягкий сыр с белой плесенью «Камамбер Бри», копченый сыр Bonfesto Provoletta, чипсы Lays, зеленые оливки Gusto и разнообразные сладости.
«Мы хотим быть ближе к нашим покупателям и сделать покупки максимально удобными. Теперь качественные продукты, напитки и деликатесы доступны прямо рядом с домом», – отмечают в сети.
Магазин работает ежедневно с 09:00 до 22:05.
Сеть «Семь Пятниц» включает более 200 магазинов по всей Беларуси. Около половины из них работают в Минске. Сеть известна тщательным отбором товаров и доступными ценами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2026
Курсы в банках
на 02.02.2026
Конвертация в банках
на 02.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте