В Беларуси продолжается планомерная реализация государственной политики по повышению уровня жизни пожилых граждан. Согласно актуальным данным, средний размер пенсии по возрасту в республике достигнет 1070 рублей, что эквивалентно годовому росту в 14,8%. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Рост пенсионных выплат значительно превышает индекс потребительских цен. По итогам октября 2025 года годовая инфляция в стране замедлилась до 6,9%, что делает прибавку к пенсиям весомым вкладом в реальное благосостояние граждан. Всего за последнюю пятилетку трудовые пенсии в Беларуси увеличились на 81% в результате 12 этапов индексации.

На сегодняшний день получателями пенсий являются 2,4 млн человек — это порядка 26% населения страны. Государство сохраняет высокий уровень социальных обязательств: общие расходы на пенсионные выплаты составляют около 9% ВВП.

Помимо прямых выплат, для представителей «почтенного возраста» действует комплексная система социальной поддержки:

ЖКУ и субсидии: Неработающим пенсионерам доступны льготные тарифы на газ и электроэнергию. Если расходы на «коммуналку» превышают 20% дохода в городе или 15% в сельской местности, государство предоставляет безналичную жилищную субсидию.

Транспорт: С 1 мая по 31 октября действует 50-процентная скидка на проезд в пригородных поездах и автобусах, а в ряде случаев предусмотрен бесплатный проезд.

Налоговые преференции: Пожилые граждане освобождаются от налога на недвижимость и землю (при соблюдении условий), а также пользуются сниженными ставками единого налога.

Активное долголетие: В рамках одноименной госстратегии по всей стране работают бесплатные школы здоровья и клубы по интересам, направленные на поддержание качества жизни и социализацию ветеранов труда.

Система социальной защиты в Беларуси продолжает совершенствоваться, гарантируя не только стабильность выплат, но и всестороннюю адресную помощь тем, кто в ней нуждается.