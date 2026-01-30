ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНТРУДА: СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ ПО ВОЗРАСТУ В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТЕТ ДО 1070 РУБЛЕЙ


17:02 30.01.2026

В Беларуси продолжается планомерная реализация государственной политики по повышению уровня жизни пожилых граждан. Согласно актуальным данным, средний размер пенсии по возрасту в республике достигнет 1070 рублей, что эквивалентно годовому росту в 14,8%. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Рост пенсионных выплат значительно превышает индекс потребительских цен. По итогам октября 2025 года годовая инфляция в стране замедлилась до 6,9%, что делает прибавку к пенсиям весомым вкладом в реальное благосостояние граждан. Всего за последнюю пятилетку трудовые пенсии в Беларуси увеличились на 81% в результате 12 этапов индексации.

На сегодняшний день получателями пенсий являются 2,4 млн человек — это порядка 26% населения страны. Государство сохраняет высокий уровень социальных обязательств: общие расходы на пенсионные выплаты составляют около 9% ВВП.

Помимо прямых выплат, для представителей «почтенного возраста» действует комплексная система социальной поддержки:

ЖКУ и субсидии: Неработающим пенсионерам доступны льготные тарифы на газ и электроэнергию. Если расходы на «коммуналку» превышают 20% дохода в городе или 15% в сельской местности, государство предоставляет безналичную жилищную субсидию.

Транспорт: С 1 мая по 31 октября действует 50-процентная скидка на проезд в пригородных поездах и автобусах, а в ряде случаев предусмотрен бесплатный проезд.

Налоговые преференции: Пожилые граждане освобождаются от налога на недвижимость и землю (при соблюдении условий), а также пользуются сниженными ставками единого налога.

Активное долголетие: В рамках одноименной госстратегии по всей стране работают бесплатные школы здоровья и клубы по интересам, направленные на поддержание качества жизни и социализацию ветеранов труда.

Система социальной защиты в Беларуси продолжает совершенствоваться, гарантируя не только стабильность выплат, но и всестороннюю адресную помощь тем, кто в ней нуждается.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2026
валюта курс
EUR 3.3731
USD 2.8331
RUB 3.7529
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3831 -0.0236
USD 2.8331 -0.0165
RUB 3.7529 +0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3705 3.3820
USD 2.8300 2.8350
RUB 3.7465 3.7530
подробнее

Конвертация в банках
на 30.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1920
EUR/RUB 89.9000 90.2000
USD/RUB 75.4000 75.7000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
